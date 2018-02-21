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Канада и Германия вышли в 1/2 ОИ по хоккею
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Сборные Канады и Германии по хоккею вышли в полуфинал ОИ-2018 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сборные Канады и Германии по хоккею одержали победы в матчах 1/4 финала хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Канадские хоккеисты обыграли представителей Финляндии со счётом 1:0. Автором единственной шайбы стал Максим Норо.
В параллельном матче сборная Германии в овертайме одержала победу над командой Швеции со счётом 4:3. В основное время в составе немецкой команды шайбы забросили Кристиан Эрхофф, Марсель Нёбельс и Доминик Кагун.
Шведы ответили шайбами Антона Ландера, Патрика Херсли и Микаэля Викстранда.
В овертайме победу немцам принесла шайба Патрика Раймера.
Полуфинал Канада — Германия состоится состоится 23 февраля.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Норвегию и вышла в полуфинал ОИ-2018.
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