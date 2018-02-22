Российских хоккеистов обвинили в подкупе

Менеджер сборной Чехии по хоккею Ян Черны рассказал, что представители российской команды предлагали ему 100 евро, чтобы в полуфинале олимпийского турнира чехи вышли на лед в белой форме, предоставив возможность россиянам сыграть в красном. Об этом сообщает Чемпионат.сom

>> Чехи обвинили русских в шпионаже. Они ведут себя хуже Знарка «Представители российской команды звонили и просили нас заменить форму. А сегодня утром мы сидели в штаб-квартире, где один из русских толкнул меня в локоть и сказал, что у чешской сборной красивая светлая форма. Он пообещал мне 100 евро, чтобы сборная России вышла на лед в красной форме, а мы — в белой», — сказал Черны.

По словам менеджера, неназванный русский сунул ему бумажку, на которой было написано: 100 евро. В ответ на это щедрое предложение чех спросил: «В России кризис, что ли?».

В итоге сборная Чехии выбрала форму белого цвета, но, взял ли Черны 100 евро, он не стал уточнять.

Полуфинальный матч между сборными Чехии и России состоится 23 февраля.