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Российских хоккеистов обвинили в подкупе
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Российских хоккеистов обвинили в подкупе 

Рамблер 22 февраля 2018
Менеджер сборной Чехии по хоккею Ян Черны рассказал, что представители российской команды предлагали ему 100 евро, чтобы в полуфинале олимпийского турнира чехи вышли на лед в белой форме, предоставив возможность россиянам сыграть в красном. Об этом сообщает Чемпионат.сom.
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«Представители российской команды звонили и просили нас заменить форму. А сегодня утром мы сидели в штаб-квартире, где один из русских толкнул меня в локоть и сказал, что у чешской сборной красивая светлая форма. Он пообещал мне 100 евро, чтобы сборная России вышла на лед в красной форме, а мы — в белой», — сказал Черны.
По словам менеджера, неназванный русский сунул ему бумажку, на которой было написано: 100 евро. В ответ на это щедрое предложение чех спросил: «В России кризис, что ли?».
В итоге сборная Чехии выбрала форму белого цвета, но, взял ли Черны 100 евро, он не стал уточнять.
Полуфинальный матч между сборными Чехии и России состоится 23 февраля.
 Ещё 22 источника 
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