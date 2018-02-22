Канадка Дост стала самым ценным игроком хоккейного турнира

Канадка Дост стала самым ценным игроком женского хоккейного турнира ОИ

Нападающая сборной Канады по хоккею Мелоди Дост признана самым ценным игроком женского олимпийского турнира.

Сборная Канады стала серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане, уступив в финале американкам в серии буллитов. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, в серии буллитов точнее были американки — 3:2.

В пяти матчах на турнире Дост набрала семь очков (три шайбы + четыре результативные передачи).

Дост также вошла в символическую сборную турнира по версии журналистов. Помимо нее, в команду были включены вратарь Ноора Рати (Финляндия), защитники Лаура Фортино (Канада) и Дженни Хиирикоски (Финляндия), нападающие Алина Мюллер (Швейцария) и Джоселин Ламоро-Дэвидсон (США). Лучшими игроками по версии директората турнира стали Мюллер, Хиирикоски и вратарь Шэннон Шабадош (Канада).

Команда олимпийских атлетов из России впервые в своей истории вошла в четверку сильнейших олимпийского турнира. В полуфинале россиянки уступили канадкам (0:5), а в матче за третье место — сборной Финляндии (2:3).