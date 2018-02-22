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Канадка Дост стала самым ценным игроком хоккейного турнира
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Канадка Дост стала самым ценным игроком женского хоккейного турнира ОИ 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Нападающая сборной Канады по хоккею Мелоди Дост признана самым ценным игроком женского олимпийского турнира.
Сборная Канады стала серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане, уступив в финале американкам в серии буллитов. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, в серии буллитов точнее были американки — 3:2.
В пяти матчах на турнире Дост набрала семь очков (три шайбы + четыре результативные передачи).
Дост также вошла в символическую сборную турнира по версии журналистов. Помимо нее, в команду были включены вратарь Ноора Рати (Финляндия), защитники Лаура Фортино (Канада) и Дженни Хиирикоски (Финляндия), нападающие Алина Мюллер (Швейцария) и Джоселин Ламоро-Дэвидсон (США). Лучшими игроками по версии директората турнира стали Мюллер, Хиирикоски и вратарь Шэннон Шабадош (Канада).
Команда олимпийских атлетов из России впервые в своей истории вошла в четверку сильнейших олимпийского турнира. В полуфинале россиянки уступили канадкам (0:5), а в матче за третье место — сборной Финляндии (2:3).
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