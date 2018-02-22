Чехи обвинили русских в шпионаже. Они ведут себя хуже Знарка

Финляндия будет болеть за Ротенберга? Сборная Чехии не дала снимать тренировку и обвинила русских журналистов в шпионаже.

Иностранные журналисты на тренировках сборной России — явление не частое. И ладно бы к нам в гости пришли чехи. Надо же просмотреть будущих соперников. Но нет же. Чешские журналисты нашу тренировку в преддверие полуфинального матча Олимпиады проигнорировали, зато на огонёк заглянули…финны.

Бригада телевизионщиков из Финляндии после вылета их команды от канадцев остались без работы. Кого выбрать новым фаворитом, за кем теперь следить — сомнений, в общем-то, не было. Тем более, что в штабе сборной России у них есть свои люди.

Наши коллеги с финского ТВ первым делом подошли к Роману Ротенбергу. Что неудивительно, учитывая, что «Team Leader» сборной России обладает финским гражданством. Журналисты из Суоми поздоровались с им за руку и о чём-то недолго поговорили. Видимо, пообещали в дальнейшем на Играх болеть за команду ОАР.

Шипачёв и Марченко всё ещё ждут своего шанса Ротенберг, как правило, появляется на лавке одним из первых, ещё до того, как из раздевалки выйдут тренеры. Его меховая шапка-ушанка уже воспринимается как гарант стабильности. Из игроков в первых рядах оказался Илья Каблуков . До того, как началась тренировка, он возился со странной красной шайбой. Как оказалось, она специальная — утяжелённая.

Поможет ли красная шайба Каблукову в матче с Чехами — узнаем уже завтра. Правда, для начала ему ещё надо попасть в состав. После победы над Норвегией Олег Знарок намекнул, что изменения в пятёрках всё же возможны. Не пора ли достать из чулана Вадима Шипачёва? Правда, если опальный центр кого и сменит, то скорее Прохоркина, словившего «-1» с норвежцами, нежели Каблукова.

До полуфинала Олимпиады ещё ровно сутки, ещё возможен форс-мажор, но пока всё идёт к тому, что тренерский штаб сборной России в очередной раз не решится тронуть победный состав. Сама по себе эта догма выглядит странно. Есть ли что-то в ней кроме суеверности? Та же игра с норвежцами не была идеальной, во втором периоде хватало сбоев. Да и свежести Шипачёв с Марченко могли бы добавить.

— Команда в хорошем настроении. Тренировка прошла коротко, но серьёзно и довольно интенсивно. Все поставленные задачи ребята выполнили. Важно было не отойти от активной игры и борьбы, которую мы показываем. Изменения в составе? Ещё завтра будет день, посмотрим, — рассказал Харийс Витолиньш. «Разве когда-то стояла задача выйти в полуфинал?»

Между тем, тренировку сборная России проводила в статусе полуфиналистов Олимпиады. Такое последний было, страшно подумать, 12 лет назад в Турине. Однако ни игроки, ни тренеры запускать по этому поводу салют не спешили.

— Не знаю, пройден ли сейчас какой-то рубеж. У нас разве когда-то стояла задача выйти в полуфинал? — ответил вопросом на вопрос Богдан Киселевич . — Да вроде нет…— переглянулись мы с коллегами.

Вторил Киселевичу и Харийс Витолиньш.

Гусев раздаёт не только передачи, но и интервью — Для меня это первая Олимпиада с Россией. Мы не смотрим на то, что было раньше. Предыдущие две Олимпиады сборная не проходила стадию четвертьфинала, но соперники слишком разные, сравнивать нельзя. У всех команд есть одна цель, никто не думает о промежуточных рубежах, — сказал тренер сборной России журналистам.

Два самых результативных игроков сборной России на этом турнире — Илья Ковальчук и Никита Гусев. И если вице-капитан нашей команды общается с журналистами часто и обстоятельно, то его молодой напарник по СКА молчал весь турнир. Только накануне матча с Чехией мы увидели Гусева, раздающего не только передачи, но и интервью.

— Олимпиада по уровню близка к чемпионату мира, где все команды тоже в принципе ровные и выиграть тяжело. Приходится во всех играх выкладываться по максимуму. Не знаю, в какой момент сборная России обрела свою игру, но думаю, что мы можем играть ещё лучше. Должны играть лучше. Не могу ответить на вопрос, помог ли мне опыт чемпионата мира, чтобы не быть на Олимпиаде новичком. Вроде всё нормально. С Дацюком мы вместе в Питере играли матчей десять, так что не пришлось долго привыкать. Павел очень помогает нам с Капризовым, вроде неплохо получается, — поделился своими впечатлениями от Олимпиады лучший бомбардир сборной России. Витолиньш верит в финал-мечты для Знарка

Главной темой, которую с вечера обсуждают здесь в Канныне на каждом углу, остаётся вылет шведов от немцев. Пока Рикарда Грёнборга уничтожают на родине, всё тот же Витолиньш допускает, что сборная Германия не так проста и ещё может удивить.

— Вылет шведов немного шокировал. В связи с тем, что нет игроков из НХЛ, турнир стал интереснее, команды подравнялись. Способны ли немцы выбить канадцев? Почему бы и нет? Команда мотивированная, идёт по нарастающей, — мысленно приближает он финал Россия — Германия. Для коллег Витолиньша по тренерскому штабу Знарка и Воробьёва, обладающим немецкими паспортами, этот матч был бы особенным. Чехи объявили войну русским журналистам

Ну а самое интересное началось уже после тренировки сборной России. Следующими тренировочный каток хоккейного центра Каннына заняли чехи. Разумеется, будущий соперник по полуфиналу заинтересовал российскую прессу. И если на нас, пишущих журналистов, пресс-атташе чешской сборной Зденек Зигмунд просто косился, то за телевизионщиков взялся основательно.

Персонал чешской сборной принялся активно, а местами даже агрессивно, выгонять операторов с трибун. На каком основании — непонятно. Заподозрив бригады «Матч ТВ» и «России» в шпионаже в пользу Знарка, чехи попытались запретить снимать тренировку подопечных Йозефа Яндача . Ещё чуть-чуть и началось бы рукоприкладство.

Всё происходящее на чешской тренировке выглядело по-настоящему дико. Опытные коллеги не могли вспомнить, когда такое самоуправство случалось на чемпионатах мира. В случае с чешским беспределом, пресс-атташе сослался на решение тренера и отправил за всеми жалобами в директорат. Мы наивно думали, что хуже наставника сборной России с журналистами никто не общается. Ох, как мы заблуждались.