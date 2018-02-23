Финал наш: Россия применила таран

Сборная России по хоккею победила в Канныне команду Чехии и впервые за 20 лет сыграет в финале олимпийского турнира. Ее соперник определится в паре Канада — Германия, которые сразятся позже в пятницу.

Категорический запрет НХЛ отпустить своих игроков на Игры-2018 привел к тому, что Россия впервые за 12 лет пробилась в олимпийский полуфинал. Впрочем, Турин-2006 вспоминать не хочется. После победы над Канадой в четвертьфинале (2:0) российская команда пала жертвой расправы со стороны финнов (0:4) и затем капитулировала перед чехами в матче за бронзу (0:3).

Кстати, при пересечении наших сборных в плей-офф на Олимпиадах успех неизменно праздновали облаченные в белую «гостевую» форму — два раза чехи и однажды россияне. По поводу расцветки аммуниции накануне матча даже случился небольшой скандал.

Как рассказал разгоряченный менеджер чехов Ян Черны , российские представители якобы настойчиво требовали от соперников позволить им сыграть в красном — и даже предлагали за компромисс 100 евро.

Чехи решительно отказались, проигнорировав статистику. Подтвердится ли «правило белой экипировки», должна была показать игра.

Озвученный инцидент — не единственный вокруг полуфинала с участием принципиальных оппонентов.

Бурные страсти неожиданно вспыхнули на тренировке команды Чехии в четверг, когда пресс-атташе отказал российским репортерам в праве на телесъемку, пытался загородить собой объектив и толкал оператора.

Согласно позиции чешской сборной, администрация вправе сама определять, кому предоставлять такое позволение. Однако регламент говорит об обратном. По правилам, съемка занятия разрешена всем аккредитованным СМИ, несмотря на национальную принадлежность.

Показательно, что чехи не имели ничего против работы видеоператора из Швеции. С командой из этой страны, правда, им в Канныне уже не встретиться. «Тре крунур» сенсационно вылетели от скромной Германии.

Чешская делегация проводит Олимпиаду под знаком празднования 100-летия восстановления государственной независимости. Первую мировую войну, как известно, не перижили четыре империи. Среди них — «лоскутная» Австро-Венгрия, выделившая из своего чрева Чехословакию.

Потребовалось еще почти 70 лет, чтобы самое западное славянское государство, в свою очередь, разделилось на чехов и словаков.

Что характерно, в Словакии эту дату не отмечают, полагая, что, выбравшись из-под пяты австрийцев, они угодили в зависимое состояние уже от братьев-чехов, которые занимали привелегированное положение в социалистическую эпоху.

По ходу Игр казалось, что чехов в Пхенчхане-2018 много. Накануне они активно разминались пивными напитками в Чешском доме, расположенном через дорогу от олимпийской деревни. Сложилось ощущение, что до Хоккейного центра Каннына в итоге добрались не все: численное превосходство россиян на трибунах получилось более чем трехкратным.

Хотя народа на зрительских местах все равно собралось не так много, как на игре группового этапа с американцами (4:0). Флагов с названиями городов осталось от силы одна четверть. Да и по шумовой поддержке два матча не сравнятся: в современном спорте США для России соперник куда более принципиальный, чем Чехия.

В общем, аншлаг не состоялся, пусть даже десант простых болельщиков усилили некоторые уже «отвоевавшие» участники Олимпиады, например, фигуристка Екатерина Боброва

На ее глазах команды начали осторожно, прицениваясь друг к другу. Постепенно стало вырисовываться позиционное преимущество россиян. Выступающему в КХЛ за челябинский трактор голкиперу Павелу Францоузу приходилось трудиться в поте лица.

Он не раз и не два спасал «рамку» от неприятностей, а на экваторе первого периода ему крупно повезло после броска самого молодого у россиян Кирилла Капризова . Тот ловко вырвался на ударную позицию между двумя защитниками, получив шайбу на полном ходу, но послал шайбу выше перекладины.

В какой-то момент подопечные Олега Знарка осадили владения Францоуза словно пруссская армия крепость Оломоуц во время Семилетней войны. Та военная операция, как известно, не принесла результата нападавшим. Так случилось и на корейском льду. Наверное, от гола чехов спасла сирена об окончании стартовой 20-минутки.

Что ж, первый гол оказался отложен совсем ненадолго. Вскоре после перерыва Никите Гусеву удался прицельный выстрел в ближний угол из левого сектора площадки.

Всего 27 секунд спустя успех пришел к защитнику первого звена Владиславу Гаврикову . Чехи возмутились происходящим, принялись грязно фолить и удаляться. Несколько их попыток спровоцировать россиян на ответные действия эффекта не возымели. Наши не реагировали даже на откровенно хамские толчки в спину. Явно прослеживалась тренерская установка: не хватать ненужные штрафы.

Чехи надолго сникли, и лишь в третьем периоде попытались перейти в наступление.

Видимо, до матча чехи надеялись повторить трюк своих соседей-словаков, которые в стартовом матче Олимпиады обставили Россию, уступая 0:2 (в итоге 3:2). Вот только не учли игроки Йозефа Яндача , что с течением Игр россияне только прибавляли. Позволив себе вальяжный дебют, затем внимательно относились как к защите ворот Василия Кошечкина , так и к реализации собственных моментов.