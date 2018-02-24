Надевайте медали прямо сейчас! Почему золото ОИ уже у РФ

Надевайте медали прямо сейчас! Почему золото Олимпиады уже у России

Вы же не думаете, что «красная машина» хуже немецкой?

Финал мужского хоккейного олимпийского турнира Россия — Германия не предсказал никто. Наверное, если бы до старта Игр кто-нибудь сделал крупную ставку в пользу такой решающей пары, то с лёгкостью купил бы себе новый дом где-нибудь на побережье солнечной Калифорнии. Но подобный расклад мог разве что присниться.

Уже сегодня многие специалисты и болельщики досрочно отдают олимпийское золото команде Олега Знарка. И в самом деле — медали высшего достоинства уже в ожидании знакомства со своими новыми обладателями из России. С чего такая уверенность? А вот судите сами.

«Мы изучаем немцев как команду, их большинство, но выделять кого-то по персоналиям я не стал бы. На чемпионате мира мы за немцами особенно не следили. Сейчас видим, что соперник играет в силовой хоккей, может пойти в давление», — заявил тренер россиян Харийс Витолиньш на тренировке. Матч со сборной Канады стал для немцев главным событием спортивной жизни. Никогда команда Марко Штурма, да и других специалистов, возглавлявших Германию, не забиралась столь высоко. Победу в четвертьфинале ещё можно было списать на случайность. Тем более что шведы подобным образом уже обжигались. Достаточно вспомнить легендарный гол белорусского защитника Владимира Копатя на Олимпиаде 2002 года. Теперь «Тре крунур» оступились во встрече с другим далеко не звёздным соперником. Однако феерия с Канадой, а по ходу игры немцы и вовсе вели 3:0 и 4:1, стала настоящей сенсацией. Пусть никого не смущает состав «кленовых листьев». Даже эти хоккеисты должны были просто разрывать оппонентов, значительно уступающих в опыте и мастерстве. Но не зря в адрес главного тренера Уилли Дежардена выливается столько критики. Именно под его руководством Канада потерпела одно из самых позорных и унизительных поражений за всю свою историю.

«Сборная России, конечно, очень сильна, игроки хорошо знают друг друга. Это главные фавориты турнира. Поражение не станет для нас чем-то разочаровывающим», — заявил немецкий защитник Кристиан Эрхофф. С одной стороны, изучать нужно любую команду, но в данном случае необходимо просто сыграть в свой хоккей. Нынешний состав россиян выиграет у Германии даже с закрытыми глазами и на одном коньке.

Да, Германии уже нечего терять, она будет выглядеть спокойно и раскрепощённо. Вот только вряд ли это поможет хоккеистам Марко Штурма на льду. Сразу после победы над канадцами в раздевалке немцев начались празднования. Штурма облили какой-то жидкостью из бочки, играла громкая музыка, хоккеисты, словно дети, прыгали от счастья. Фактически Олимпиада для них уже закончилась. Завоевать серебряную медаль являлось чем-то из разряда фантастики, но теперь награда уже гарантирована. О чём ещё мечтать?

Есть ощущение, что свои празднования немецкие атлеты перенесут и на хоккейную площадку, попросту махнув рукой на финальную игру. Подсознательно в голове плотно сидит мысль о том, что рано или поздно везение заканчивается, а обыграть сборную России не удастся ни при каких обстоятельствах.

Мы не знаем, как обстоят дела с режимом в немецкой сборной, однако есть основания предположить, что после исторического успеха в матче с Канадой хоккеисты и тренерский штаб могли позволить себе нечто большее, нежели апельсиновый сок или минеральную воду. В таком случае они точно не успеют восстановиться физически. О физике отдельный разговор. Германия играла свой полуфинал вторым заходом и помимо эмоций оставила на льду немало сил. Времени на полное восстановление немного даже при условии полного соблюдения правил и распорядка дня. Тот факт, что у немцев нет опыта подготовки к решающим встречам, обязательно сыграет с ними злую шутку. Они уступят россиянам как в тактическом, так и в физическом плане. На вторую половину матча с россиянами подопечных Штурма может попросту не хватить.

Помимо всего прочего, команда Олега Знарка в разы сильнее Германии в плане индивидуального и командного мастерства. Кого можно выделить у немцев? Упомянутого выше защитника Кристиана Эрхоффа, являющегося лидером всей немецкой обороны. Форвардов Феликса Шюца и Марселя Гоча. Возможно, их коллег по амплуа Патрика Хагера и его тёзку Раймера. Вот и всё. Все эти спортсмены даже близко несопоставимы с теми, кто есть в распоряжении у тренерского штаба россиян. Про Илью Ковальчука или Павла Дацюка даже говорить не приходится. Многие немецкие хоккеисты наверняка с большим удовольствием поменяются с ними игровыми свитерами.