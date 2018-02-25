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Назван идеальный состав сборной России по хоккею
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СМИ предложили идеальный состав сборной России по хоккею 

ТК «Звезда» 25 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Только пять хоккеистов из списка американского издания стали олимпийскими чемпионами на ОИ-2018 в Пхенчхане.
Американское издание ESPN обнародовало возможный состав российской хоккейной сборной, если бы в ОИ-2018, прошедших в южнокорейском Пхенчхане, могли принимать участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По сообщениям ESPN, в состав сборной России вошли 18 игроков НХЛ и три представителя Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающие: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Александр Радулов, Артем Анисимов, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Павел Дацюк и Евгений Дадонов.
Защитники: Иван Проворов, Вячеслав Войнов, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин и Дмитрий Куликов. Вратари: Сергей Бобровский, Андрей Василевский и Семен Варламов.
В качестве запасных игроков ESPN называет Павла Бучневича, Вадима Шипачева, Андрея Маркова и Алексея Марченко.
При этом лишь пять из вышеперечисленных спортсменов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Пхенчхане.
Напомним, 25 февраля мужская сборная России по хоккею выиграла золото Олимпийских игр, обыграв в финальном матче Германию со счетом 4:3. Победитель турнира определился в овертайме.
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