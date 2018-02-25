Назван идеальный состав сборной России по хоккею

СМИ предложили идеальный состав сборной России по хоккею

Только пять хоккеистов из списка американского издания стали олимпийскими чемпионами на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Американское издание ESPN обнародовало возможный состав российской хоккейной сборной, если бы в ОИ-2018, прошедших в южнокорейском Пхенчхане, могли принимать участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По сообщениям ESPN, в состав сборной России вошли 18 игроков НХЛ и три представителя Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

При этом лишь пять из вышеперечисленных спортсменов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Пхенчхане.

Напомним, 25 февраля мужская сборная России по хоккею выиграла золото Олимпийских игр, обыграв в финальном матче Германию со счетом 4:3. Победитель турнира определился в овертайме.