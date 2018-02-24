Ещё
«Зимние Олимпийские игры 2018»: Финальная хоккейная битва
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зимние Олимпийские игры 2018»: Расписание соревнований на 25 февраля 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Завтра, 25 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане завершающий день. Пройдут показательные выступления по фигурному катанию, финал хоккейного турнира, бобслей, состязанию по керлингу среди мужчин и женщин. Часть соревнований, а также церемонию закрытия в прямой трансляции покажут российские каналы.

Россия1

03:30 — XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления
13:00 — XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления
Первый
07:00 — Хоккей. Финал. Россия — Германия. Ради этой трансляции стоит не полениться включить телевизор в 7 утра в воскресенье. Ведь российские хоккеисты впервые за двадцать лет вышли в финал олимпийского хоккейного турнира, завтрашняя встреча определит, обладателями золотой или серебряной медали станут россияне.
В полуфинале россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 3:0, а немцы выиграли у канадцев со счетом 4:3. Третье место заняла Канада, обыгравшая Чехию.
Трансляция с хоккейного турнира пройдет и на телеканале Матч.
14:00 — Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир

МАТЧ!

03:00 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Четвёрки. Мужчины. Трансляция из Кореи
10:35 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Трансляция из Кореи
13:00 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи
19:05 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Кореи
20:50 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия. Трансляция из Кореи
01:15 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км. Трансляция из Кореи
03:25 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. Трансляция из Кореи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение