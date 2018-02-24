«Зимние Олимпийские игры 2018»: Финальная хоккейная битва

«Зимние Олимпийские игры 2018»: Расписание соревнований на 25 февраля

Завтра, 25 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане завершающий день. Пройдут показательные выступления по фигурному катанию, финал хоккейного турнира, бобслей, состязанию по керлингу среди мужчин и женщин. Часть соревнований, а также церемонию закрытия в прямой трансляции покажут российские каналы.

Россия1

03:30 — XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления

13:00 — XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления

Первый

07:00 — Хоккей. Финал. Россия — Германия. Ради этой трансляции стоит не полениться включить телевизор в 7 утра в воскресенье. Ведь российские хоккеисты впервые за двадцать лет вышли в финал олимпийского хоккейного турнира, завтрашняя встреча определит, обладателями золотой или серебряной медали станут россияне.

В полуфинале россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 3:0, а немцы выиграли у канадцев со счетом 4:3. Третье место заняла Канада, обыгравшая Чехию.

Трансляция с хоккейного турнира пройдет и на телеканале Матч.

14:00 — Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир

МАТЧ!

03:00 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Четвёрки. Мужчины. Трансляция из Кореи

10:35 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Трансляция из Кореи

13:00 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи

19:05 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Кореи

20:50 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия. Трансляция из Кореи

01:15 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км. Трансляция из Кореи

03:25 — XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. Трансляция из Кореи