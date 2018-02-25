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Павел Буре считает странной Олимпиаду без флага и гимна
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Павел Буре считает странной Олимпиаду без флага и гимна 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Первый в истории Игр лучший нападающий и бомбардир одного хоккейного турнира Олимпиады-1998 в Нагано Павел Буре поздравил российских хоккеистов с победой в финале Игр в Пхенчхане.
"В первую очередь хотелось бы поздравить всех с победой. В достаточно непростом финальном матче ребята выстояли, они молодцы. Очень приятно, что наши выиграли золотые медали в такой непростой политической обстановке. Думаю, что выделять в команде никого не стоит, знаю, что было потрачено много сил руководством, чтобы собрать такую команду, приятно видеть конечный результат, который все ждали", — цитирует Буре ТАСС.
"Политическая обстановка непростая, но ребята были довольны и спели. Олимпийские игры без флага и гимна были достаточно странными для нашей страны: конечно, политика вмешалась в спорт, но он сам должен только объединять", — добавил Буре.
Ранее сообщалось, что Россия завоевала первую за 26 лет золотую медаль Олимпиады.
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