Хоккеисты избили судью во время матча

В Набережных Челнах избили судью во время хоккейного матча

Во время матча Ночной хоккейной лиги в Набережных Челнах между местной любительской командой «Белые медведи» и менделеевским «Аммоний» хоккеисты избили судью из Нижнекамска. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Хоккеисты «Белых медведей» были недовольны судейством и после очередного удаления решили решить вопрос с помощью кулаков. После потасовки матч был остановлен. Команде «Белые медведи» присудили техническое поражение.

Вопрос о дальнейшем участии команды «Белые медведи» будет решён позже.