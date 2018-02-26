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Хоккеисты избили судью во время матча
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В Набережных Челнах избили судью во время хоккейного матча 

RT на русском 26 февраля 2018
Во время матча Ночной хоккейной лиги в Набережных Челнах между местной любительской командой «Белые медведи» и менделеевским «Аммоний» хоккеисты избили судью из Нижнекамска. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Хоккеисты «Белых медведей» были недовольны судейством и после очередного удаления решили решить вопрос с помощью кулаков. После потасовки матч был остановлен. Команде «Белые медведи» присудили техническое поражение.
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Вопрос о дальнейшем участии команды «Белые медведи» будет решён позже.
Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подрался с защитником «Филадельфия Флайерз» Шейном Гостисбером уже на первой минуте матча регулярного чемпионата между двумя коллективами.
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