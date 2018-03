Немецкие СМИ отреагировали на победу российских хоккеистов

Немецкое издание Bild опубликовало заметку о проигрыше национальной в финале Олимпиады под заголовком: «Так круто мы еще не проигрывали», сообщает «Спорт-Экспресс»

«Так горько! Так круто. Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они играли с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита», — отмечается в заметке.

Проиграв россиянам, немцы стали серебряными призерами хоккейного турнира.

Между тем, сегодня крупнейшее американское издание The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвало сборную России «командой без страны». Заметка о победителях олимпийского хоккейного турнира вышла под заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает хоккейное золото»).

Российские хоккеисты впервые за двадцать с лишним лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3.