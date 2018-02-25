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«Так круто мы еще не проигрывали!»
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Немецкие СМИ отреагировали на победу российских хоккеистов 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Немецкое издание Bild опубликовало заметку о проигрыше национальной в финале Олимпиады под заголовком: «Так круто мы еще не проигрывали», сообщает «Спорт-Экспресс».
«Так горько! Так круто. Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они играли с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита», — отмечается в заметке.
Проиграв россиянам, немцы стали серебряными призерами хоккейного турнира.
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Между тем, сегодня крупнейшее американское издание The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвало сборную России «командой без страны». Заметка о победителях олимпийского хоккейного турнира вышла под заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает хоккейное золото»).
Российские хоккеисты впервые за двадцать с лишним лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3.
 Ещё 9 источников 
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