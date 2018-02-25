Российских хоккеистов могут наказать за исполнение гимна

Российские СМИ пишут о том, что наших хоккеистов могут наказать за исполнение гимна России. Во время награждения под звуки олимпийского гимна болельщики, а вслед за ними и хоккеисты пели гимн России. Как отмечает «МК» , оставить без внимания такое нарушение регламента олимпийские власти не смогут.

В соцсетях спорят, каким образом накажут российских хоккеистов. Комментаторы отмечают, что спортсменов и так наказали достаточно, все-таки лишив флага на церемонии закрытия. Кроме того, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах — гражданин Германии, и попытка отобрать у олимпийских атлетов из России золотые медали может не лучшим образом отразиться на его репутации.

Кстати, Facebook и видеохостинг YouTube банят видео, на котором российские хоккеисты поют гимн своей страны. На сайте YouTube в начале просмотра ролика на экране появляется надпись: «Это видео содержит материалы от партнера International Olimpic Committee, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав». По таким же причинам это происходит и на Facebook.

Российские хоккеисты впервые за двадцать с лишним лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3.