Ещё
Во время матча КХЛ произошла массовая драка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время матча КХЛ произошла массовая драка 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и "Сибирью" был прерван из-за драки.
В конце третьего периода во время атаки хозяев льда форвард омичей Андрей Стась въехал в вышедшего из ворот голкипера команды гостей. После этого между ним и игроками "Сибири" завязалась драка, в которую позже ввязались остальные участники матча. Несмотря на требование судей прекратить потасовки, некоторые хоккеисты продолжали выяснять отношения.
В результате двухминутным штрафом были наказаны Константин Алексеев и Глеб Зырянов ("Сибирь") и Ансель Галимов с Виталием Меньшиковым ("Авангард").
Ранее сообщалось, что "Авангард" проиграл "Сибири" и остался вне зоны плей-офф.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом
 Ещё 270 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение