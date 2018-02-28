Во время матча КХЛ произошла массовая драка 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и "Сибирью" был прерван из-за драки.
В конце третьего периода во время атаки хозяев льда форвард омичей Андрей Стась въехал в вышедшего из ворот голкипера команды гостей. После этого между ним и игроками "Сибири" завязалась драка, в которую позже ввязались остальные участники матча. Несмотря на требование судей прекратить потасовки, некоторые хоккеисты продолжали выяснять отношения.
В результате двухминутным штрафом были наказаны Константин Алексеев и Глеб Зырянов ("Сибирь") и Ансель Галимов с Виталием Меньшиковым ("Авангард").
Ранее сообщалось, что "Авангард" проиграл "Сибири" и остался вне зоны плей-офф.