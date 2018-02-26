Хоккеистов потребовали наказать за гимн на ОИ

Западные СМИ потребовали наказать хоккеистов за гимн России

«Российские хоккеисты бросили вызов Международному Олимпийскому комитету», «издевательство», «нарушение олимпийских правил», — так ряд западных СМИ прокомментировал исполнение гимна России нашими хоккеистами после победы над сборной Германии в финале Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что с пониманием относится к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей Олимпиады-2018.

«Это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — отметили в комитете.

Впрочем, там добавили, что исполнение гимна никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

Сборная России завоевала золото Олимпиады. Встреча в Канныне завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Игра шла напряженно, казалось бы, победа решительно ускользала от наших хоккеистов. За пару минут до конца матча при счете 2:3 в пользу немцев наша сборная осталась в меньшинстве. Несмотря на это, в последнюю минуту Никита Гусев сравнял счет. Решающую победную шайбу уже в овертайме забросил 18-летний Кирилл Капризов после розыгрыша Вячеслава Войнова и Никиты Гусева.

Для ряда западных СМИ победа россиян стала досадным разочарованием. Особенно их возмутило, что хоккеисты позволили себе исполнить гимн нашей страны. Олимпийские атлеты из России нарушили правила Олимпийских игр, заявила New York Post.

«После впечатляющей победы над сборной Германии они бросили вызов запрету (МОК) и исполнили национальный гимн России», — подчеркнула газета.

По мнению авторов, МОК должен был наказать россиян.

Когда игроки запели российский гимн и фанаты последовали их примеру, это стало «издевательством над резолюцией (МОК), позволившей принять им участие в Олимпиаде», — подчеркнула и The Guardian . После чего газета вновь обратилась к той же идее, которую западные СМИ старались донести на протяжении всех олимпийских соревнований.

«По сути, не Россия выиграла золотую медаль в мужском хоккее впервые за 26 лет. Команда, выступала под нейтральным флагом в качестве олимпийских спортсменов из России», — отметила Guardian.

«С технической точки зрения не Россия выиграла свою первую золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в пятницу — победившая Загитова выступала под нейтральным флагом». Впрочем, американки не завоевывают олимпийские медали уже с 2006 года. Россия выступает под нейтральным флагом, но золотая медаль — это все равно золотая медаль», — признало издание.

«Это была самая сумасшедшая игра», — признался форвард Илья Ковальчук. «Когда нам назначили штраф… я честно думал, что мы уже не станем олимпийскими чемпионами», — добавил он. Впрочем, с победой России согласились даже немцы, признала The Guardian. «Это жестоко, потому что мы все чувствовали, что можем выиграть эту игру, но это хоккей», — сказал тренер сборной Германии Марко Штурм . Впрочем, еще недавно, «мы думали, что будем сидеть и наблюдать финал у себя дома, на диванах», — напомнил он. Теперь же «ребята привезут домой серебро, и они должны очень гордиться этим», — резюмировал Штурм. Игроки с обеих сторон стремились отдать свой максимум, за матчем было интересно наблюдать, признало издание.

«Неловкие моменты (когда включили не российский гимн, и подняли не российский флаг), казалось, не отразились на энтузиазме игроков и их болельщиков, чьи костюмы и баннеры были раскрашены в российский триколор», — резюмировала Guardian.

На факт, что игроки «присоединились к бело-сине-красным фанатам» и запели российский гимн, заглушая запись олимпийской мелодии, указал и американский спортивный портал ESPN. В тоже время авторы ESPN отметили, что интерес к Олимпиаде изначально был прохладным из-за отсутствия звезд НХЛ.

Когда подавленные немецкие игроки стояли в ожидании своих серебряных медалей, российские игроки ликовали… упав на колени, они изо всех сил махали и благодарили болельщиков, пришедших поддержать их на Олимпиаде, где они казалось бы, должны быть изгоями, — отметил портал.

Эта золотая медаль была особенно сладкой на фоне последних многочисленных санкций и почти тридцатилетней безмедальной «засухи» для русских. «Играть за свою страну и выиграть эту медаль, в такое непростое время… это самое важное», — признался Павел Дацюк . «Я осуществил свою мечту, теперь у меня нет мечты», — добавил он.

«Это была моей мечтою, с тех пор, как я в 5 лет начал играть в хоккей», — вторил ему Ковальчук.

Исполнение гимна российскими хоккеистами заинтересовало и портал USA TODAY . Впрочем авторы не стали обрушиваться на игроков с критикой и предпочли дать им слово: «Все знают, что мы не спортсмены России, мы — русские», — сказал Илья Ковальчук. Российский защитник Богдан Киселевич добавил, что игроки сами почувствовали, что им делать.

«Мы пели, потому что мы русские. Когда вы побеждаете, гимн играет… Это было в наших душах и сердцах», — резюмировал он.

Ряд СМИ похвалил «блестящую работу» немцев. Это было «поистине героическое усилие» «немецких аутсайдеров» играющих против русских», — отметила DW. Для Германии, завоевавшей серебряную медаль, это величайшее достижение в истории хоккея страны», — подчеркнуло издание. Россия также не завоевывало золотые медали с 1992 года, напомнил портал.

Другие СМИ, справедливости ради, попросту подчеркнули достижения обеих пробившихся в финал сборных России и Германии. «Обе страны не завоевывали медали в мужском хоккее с 2002 года, когда Россия получила свою последнюю на тот момент бронзу», отметил портал National Public Radio. Сборная Германии, и более того, выиграла бронзу еще в 1932 году, а сборная Западной Германии в 1976 году. Россия в последний раз держала в руках «золото» по хоккею в 1992 году. Все это, однако, не помешало сборным Германии обыграть в полуфинале сильных соперников в лице Швеции и Канады, а России в итоге выиграть Олимпиаду.

Портал также напомнил, что россияне играли на фоне допинг-скандала.