Защитник сборной объяснил исполнение гимна на награждении

Киселевич о пении гимна России: нам нужно было что-то сделать, это свобода слова

Защитник сборной России Богдан Киселевич рассказал, как команда пела гимн России во время церемонии награждения на олимпийском хоккейном турнире. Россияне выступали под нейтральным флагом из-за запрета МОК и на арене звучал олимпийский гимн после того, как они завоевали золото. Тем не менее, российские болельщики и хоккеисты хором спели гимн России. >> Российских хоккеистов могут наказать «С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споём свой гимн, вот и всё. Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь, играет гимн. Он был в наших душах и сердцах. Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова», — цитирует Киселевича CNN.