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Защитник сборной объяснил исполнение гимна на награждении
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Киселевич о пении гимна России: нам нужно было что-то сделать, это свобода слова 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Защитник сборной России Богдан Киселевич рассказал, как команда пела гимн России во время церемонии награждения на олимпийском хоккейном турнире. Россияне выступали под нейтральным флагом из-за запрета МОК и на арене звучал олимпийский гимн после того, как они завоевали золото. Тем не менее, российские болельщики и хоккеисты хором спели гимн России.
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«С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споём свой гимн, вот и всё.
Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь, играет гимн. Он был в наших душах и сердцах.
Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова», — цитирует Киселевича CNN.
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