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Ковальчук выступил с неожиданным заявлением о гимне
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Ковальчук выступил с неожиданным заявлением о гимне 

Рамблер 26 февраля 2018
Хоккеисты сборной России заранее договорились исполнить гимн страны в случае победы на Олимпиаде. Об этом рассказал нападающий сборной Илья Ковальчук в интервью Reuters.
«Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор», — сказал Ковальчук.
>> Хоккеистов потребовали наказать за гимн на ОИ
По его словам, о золотой медали Олимпийских игр он мечтал с пяти лет.
Спортсмен также выразил надежду, что Олимпийский комитет России будет восстановлен в правах в ближайшее время, и на следующие Игры российские атлеты отправятся под своим флагом и со своим гимном.
Тем временем британское издание The Guardian назвало поступок хоккеистов «издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета» и призвало МОК наказать россиян за исполнение национального гимна.
 Ещё 8 источников 
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