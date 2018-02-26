Ковальчук выступил с неожиданным заявлением о гимне

Хоккеисты сборной России заранее договорились исполнить гимн страны в случае победы на Олимпиаде. Об этом рассказал нападающий сборной Илья Ковальчук в интервью Reuters

«Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор», — сказал Ковальчук.

По его словам, о золотой медали Олимпийских игр он мечтал с пяти лет.

Спортсмен также выразил надежду, что Олимпийский комитет России будет восстановлен в правах в ближайшее время, и на следующие Игры российские атлеты отправятся под своим флагом и со своим гимном.

Тем временем британское издание The Guardian назвало поступок хоккеистов «издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета» и призвало МОК наказать россиян за исполнение национального гимна.