10 хоккеистов, которые зажгли на Олимпиаде-2018

Илья Ковальчук Российским игрокам практически не было равных.

Павел Дацюк Форвард СКА и сборной России приехал в Пхёнчхан на свою пятую Олимпиаду, и она стала лучшей в карьере Ковальчука. В шести матчах Илья набрал 7 (5+2) очков, стал одним из лучших снайперов турнира и вместе с нашей национальной командой выиграл золотые медали. На групповом этапе Ковальчук размялся дублем в матче со Словенией, а затем дважды отличился в игре с США, что позволило ему стать лучшим российским снайпером в истории Олимпиад. В играх на вылет Ковальчук проявил себя гораздо скромнее, забросив лишь одну шайбу в пустые ворота чехов в полуфинале, что не помешало ему получить титул MVP турнира.

Никита Гусев Игры в Корее стали пятыми и в карьере Павла Дацюка, но победа в финале не только принесла Волшебнику олимпийское золото, но и оформила его членство в «Тройном золотом клубе». Ранее Дацюк дважды выигрывал кубок Стэнли с «Детройтом» и чемпионат мира в 2012 году. Учитывая победу со СКА в прошлогоднем розыгрыше кубке Гагарина, можно сказать, что Павел теперь выиграл в своей карьере все важнейшие трофеи мирового хоккея. В Пхёнчхане Дацюк не забросил ни одной шайбы, но зато отдал 6 результативных передач и стал важнейшим связующим звеном в тройке с двумя суперталантами — Кириллом Капризовым и Никитой Гусевым . Он заработал удаление, ставшее роковым для немцев в финале овертайма, и был на площадке во время победной атаки, отвлекая на себя внимание защиты сборной Германии. По итогам Олимпиады Дацюк включён в символическую сборную турнира.

Никита приехал в Корею на свою первую Олимпиаду в жизни и стал тем хоккеистом, который чуть ли не в одиночку принёс России долгожданное золото. Гусев молчал весь групповой этап, отметившись лишь ассистентским хет-триком при разгроме Словении, зато в плей-офф стал абсолютно лучшим игроком нашей сборной. Гол и два паса в четвертьфинале с Норвегией, затем важнейшая первая шайба матча в полуфинале с чехами, а на закуску — бенефис в финальной игре с Германией. В решающей встрече турнира нападающий СКА набрал 4 (2+2) очка, сравнял счёт в меньшинстве на последней минуте основного времени, а в овертайме организовал победный гол Капризова. Всего в Корее Гусев набрал 12 (4+8) очков, стал его лучшим бомбардиром и ассистентом, и получил приз лучшему нападающему олимпийского хоккейного турнира. Кирилл Капризов

Ээли Толванен Для молодого новокузнецкого дарования Игры в Пхёнчхане и вовсе стали первым серьёзным турниром в составе сборной России. До этого Капризов играл за национальную команду только на Евротуре, а перед ЧМ-2017 Кирилла отцепили от основного состава в последний момент. Мог ли предположить Олег Знарок , что этот ещё совсем молодой нападающий, оказавшийся ему ненужным прошлой весной в Кёльне, менее чем через год забросит победную шайбу в финале Олимпиады? К турниру в Корее Капризов подошёл с не лучшим эмоциональным фоном, так как не совсем клеятся дела в чемпионате КХЛ, где забивной форвард не может отличиться за ЦСКА девять матчей подряд. Но Кирилл сумел выбросить весь негатив из головы и на Олимпиаде стал зажигать с первых игр. Отличился в стартовом поединке со словаками, затем оформил хет-трик в ворота Словении. Потом Капризов взял паузу, но включился в самый нужный момент. В финале с немцами 20-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка и забросил «золотую» шайбу. Всего форвард ЦСКА заработал 9 (5+4) очков и стал одним из трёх лучших снайперов турнира.

Патрик Хагер Сборная Финляндии, вопреки ожиданиям, провела невзрачный турнир, вылетев уже в четвертьфинале Игр, но Ээли Толванену удалось оправдать авансы, которые ему раздавали перед Олимпиадой. 18-летний талант провёл отличный турнир, в пяти играх которого набрал 9 (3+6) очков, и с большим отрывом стал лучшим в своей сборной. Форвард «Йокерита» начал с места в карьер, и в первой же игре группового этапа не пощадил будущих финалистов из Германии. Толванен отличился сам и три раза помог сделать это партнёрам. В следующей встрече с норвежцами Ээли оформил голевой дубль, промолчал в матче со шведами, а в квалификации с Южной Кореей заработал три результативные передачи. На четвертьфинал с Канадой сил и эмоций у Толванена не хватило, а его партнёры не сподобились даже на одну заброшенную шайбу. Финны уехали с турнира побеждёнными, но юному таланту не в чем себя упрекнуть. Он старался для своей сборной больше всех, и это не осталось незамеченным со стороны организаторов соревнований: Толванен вошёл в символическую пятёрку Олимпиады, в которой стал партнёром по нападению для Ковальчука и Дацюка.

Райан Донато Сборная Германии на Олимпиаде в Корее была отличным примером команды-звезды без ярких индивидуальностей, зато с хорошим тренером и боевым, сплочённым коллективом. Никто из немцев особо не выделялся на фоне остальных, но в лучшие бомбардиры своей сборной всё же выбился Патрик Хагер. Нападающий мюнхенского «Ред Булла» был незаметен в стартовых матчах немцев с финнами и шведами, зато в важных встречах постоянно приносил пользу своей команде. Сначала забросил победный буллит в поединке с Норвегией, затем отличался голевыми передачами в играх плей-офф со Швейцарией и Швецией, а в полуфинальном матче с Канадой заработал 2 (1+1) очка, оформив победную шайбу в ворота «Кленовых листьев». В финале с Россией Хагер также не остался без очков, но его усилий, равно как и всей команды, совсем немного не хватило до оглушительной сенсации.

Максим Норо Американцы привезли в Корею разношёрстный и малосыгранный состав, который вряд ли бы смог побороться за медали. В ростере США значились даже три хоккеиста из студенческой лиги, но одному из них удалось не просто отыграть на достойном уровне, но и войти в число лучших форвардов турнира. Райан Донато в 5 матчах набрал 6 (5+1) очков и формально стал лучшим снайпером Олимпиады (Гусев и Ковальчук забили столько же, но потратили на это на одну игру больше). Особенно полюбились нападающему Гарвардского университета словаки: Донато оформил дубль в ворота этой сборной как на групповом этапе, так и в квалификации. Отличился молодой хоккеист и в четвертьфинале с чехами, но судьба этого матча решалась в серии буллитов, и свою попытку Райан не использовал.

Вячеслав Войнов Канадская сборная на Олимпиаде выиграла бронзовые медали, но поражение от немцев в полуфинале смазало для родоначальников хоккея впечатление от турнира. В отсутствии энхаэловцев никто из канадского нападения, за исключением, пожалуй, Дерека Роя, не сумел показать яркой игры, а лучшим игроком сборной стал Максим Норо. Защитник швейцарского «Берна», как и Рой, набрал 7 (2+5) очков за результативность, но в отличие от своего соотечественника не ушёл в минус по показателю полезности. На групповом этапе Норо не заработал результативных баллов только в игре с Южной Кореей, а в четвертьфинале с финнами стал автором победной и единственной шайбы в матче. В полуфинальной встрече Максим приложил максимум усилий для того, чтобы Канада отыгралась, отдал две результативные передачи, но партнёры не поддержали его начинаний, и «Кленовые листья» отправились в утешительный финал, где Норо остался без очков. Впрочем, бомбардирские успехи канадского защитника были оценены по достоинству, Норо вошёл в символическую сборную турнира.

Василий Кошечкин Войнов ехал на Олимпиаду в Корее в роли ведущего защитника российской сборной и блестяще справился с возложенной на него ответственностью. Не помешала защитнику СКА и американская пресса, которая весь турнир доставала Войнова колкими выпадами в его адрес. Вячеслав сделал первый российский гол на Играх, ассистировав Владиславу Гаврикову на старте матча со словаками, а затем взял паузу в бомбардирских достижениях, сосредоточившись на выполнении прямых обязанностей. Следующий гол Войнова состоялся в четвертьфинале с Норвегией, а лучшую игру Вячеслав показал в финале. Он открыл счёт в матче с немцами, а в овертайме поучаствовал результативной передачей в «золотой» атаке. По итогам турнира Войнов заработал самый высокий среди всех хоккеистов показатель полезности «+9», стал лучшим защитником Олимпиады и вошёл в символическую сборную.

Этот олимпийский хоккейный турнир вряд ли можно назвать успешным для вратарей национальных сборных. Отнюдь не голкиперы решали судьбу ключевых противостояний. Лучшим в своём амплуа организаторы турнира назвали Дэнни аус ден Биркена, но, видимо, из-за большого желания хоть как-то утешить немецкого вратаря. В играх плей-офф он стабильно пропускал по три шайбы, а в финальном поединке мог предотвратить второй гол Гусева, укравший у немцев мечты о золоте за 50 с небольшим секунд до окончания основного времени. Ну а мы выделим Василия Кошечкина, который провёл неоднозначный турнир, но всё же в некоторых матчах серьёзно выручал нашу сборную. Интересно, что ещё в декабре мало кто мог представить, что именно Кошечкин станет первым номером россиян на Олимпиаде. Всё решил Кубок Первого Канала, на котором Василий провёл чудо-матч с Канадой и завоевал доверие тренерского штаба национальной команды. Это доверие, казалось, могло быть упущено после стартовой игры турнира со Словакией, где Кошечкин, мягко говоря, выглядел неуверенно и не помог команде избежать поражения. Но затем многоопытный голкипер «Магнитки» сумел собраться, и очень помог нашей сборной в матче группового этапа с США и полуфинале с чехами. В этих встречах Кошечкин не допустил ни одной помарки и честно заработал два «сухаря». Правда, в финале нервозность всей российской команды передалась и голкиперу, и Кошечкин вновь прекратил выручать. Как минимум гол Шютца останется на его совести, но после успеха победителей судить не принято. Василий в качестве основного вратаря сборной стал олимпийским чемпионом, а также вошёл в состав символической сборной турнира.