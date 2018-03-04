Назван фаворит матча «Салават» — «Трактор»

Фаворитом предстоящего сегодня матча «Салават Юлаев» — «Трактор» букмекеры считают команду из Уфы, сообщает «Чемпионат».

Букмекеры оценили вероятность победы «Салавата Юлаева» коэффициентом 1.90, а их соперника — 3.50. Вероятность дополнительного времени в мачте они оценили в 4.10.

Кроме того, специалисты полагают, что с наибольшей вероятностью в матче будет заброшено менее четырех с половиной шайб, а не более (1.87 против 1.91).

Фаворитом всей серии букмекеры также считают уфимцев, а не челябинцев (1.53 против 2.45).

Пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. На данный момент обе команды выиграли по два матча.