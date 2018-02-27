«Амур» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Хабаровский "Амур" со счетом 5:3 победил владивостокский "Адмирал" в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Владислав Ушенин (4-я минута), Максим Кондратьев (5), Вячеслав Литовченко (19, 53) и Алексей Бывальцев (60). У "Адмирала" отличились Вадим Перескоков (1), Павел Махановский (24) и Денис Вихарев (44).
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет во Владивостоке 1 марта, команды снова сыграют друг с другом.
"Амур" с 87 баллами занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. "Адмирал", потерявший шансы на выход в плей-офф, располагается на 11-й позиции с 61 баллом.