«Амур» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровский "Амур" со счетом 5:3 победил владивостокский "Адмирал" в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет во Владивостоке 1 марта, команды снова сыграют друг с другом.

"Амур" с 87 баллами занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. "Адмирал", потерявший шансы на выход в плей-офф, располагается на 11-й позиции с 61 баллом.