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«Амур» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
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«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: Официальный сайт хоккейного клуба «Амур»
Хабаровский "Амур" со счетом 5:3 победил владивостокский "Адмирал" в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Владислав Ушенин (4-я минута), Максим Кондратьев (5), Вячеслав Литовченко (19, 53) и Алексей Бывальцев (60). У "Адмирала" отличились Вадим Перескоков (1), Павел Махановский (24) и Денис Вихарев (44).
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет во Владивостоке 1 марта, команды снова сыграют друг с другом.
"Амур" с 87 баллами занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. "Адмирал", потерявший шансы на выход в плей-офф, располагается на 11-й позиции с 61 баллом.
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