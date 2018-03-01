«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ, «Амур» вышел в плей-офф

Челябинский "Трактор" на выезде одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:1 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, хабаровский "Амур" вышел в плей-офф впервые с 2012 года.

Благодаря этой победе "Трактор" обеспечил себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Челябинский клуб сыграет первые два матча стартового раунда плей-офф дома, а также пятый и седьмой, если они понадобятся. "Сибирь" не сумела обеспечить себе место в Кубке Гагарина. Теперь новосибирской команде для попадания в плей-офф необходимо, чтобы омский "Авангард" не сумел в основное время победить астанинский "Барыс" (встреча проходит в Астане).

"Трактор" вышел на третье место в Западной конференции. В активе команды 96 очков в 56 матчах. Только нижнекамский "Нефтехимик" в случае победы может сместить челябинский клуб с третьей позиции. "Сибирь" занимает восьмое место на Востоке, на счету команды 85 очков в 56 матчах. "Авангард" идет на девятой позиции и отстает от "Сибири" на два очка.

Хабаровский "Амур", который ранее в четверг уступил в гостях владивостокскому "Адмиралу" в серии буллитов (1:2), обеспечил себе попадание в плей-офф КХЛ после поражения "Сибири". "Амур" занимает седьмое место в Восточной конференции, в случае победы "Авангарда" хабаровский клуб опустится на восьмое место, которое позволяет сыграть в матчах на вылет. "Амур" впервые с 2012 года сыграет в плей— офф КХЛ.

Первые матчи стартового раунда Кубка Гагарина начнутся 3 марта.