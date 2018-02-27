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«Витязь» обыграл «Слована»
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«Витязь» и «Слован» забросили восемь шайб в матче КХЛ 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
"Витязь" из Подмосковья обыграл братиславского "Слована" на домашнем льду. Встреча завершилась со счетом 5:3 в рамках регулярного матча Континентальной хоккейной лиги.
За команду победителей голами отметились Войтех Мозик, Никита Двуреченский, Борна Рендулич, Артем Швец-Роговой и Роман Горак.
В составе "Слована" шайбы забросили Павол Скалицки, Колби Дженовей и Михал Серсен.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
Витязь (Московская область) — Слован (Братислава) — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
0:1 — Штястны (Скалицки) — 04:25 (4x5),
0:2 — Дженовей (Ревай) — 18:17  1:2 — Мозик (Швец-Роговой) — 28:35  2:2 — Двуреченский (Гимаев, Выглазов) -29:18  3:2 — Рендулич (Никулин, Афиногенов) — 38:48 (5x4),
3:3 — Серсен (Гецл, Садецки) — 42:40  4:3 — Швец-Роговой (Горак, Рендулич) — 58:22  5:3 — Горак (Романов, Макеев) — 59:33 (en)
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