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Минское «Динамо» проиграло одноклубнику из Риги
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Минское «Динамо» проиграло одноклубнику из Риги 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: Twitter КХЛ
Минское «Динамо» на родном льду проиграло одноклубнику из Риги. Встреча завершилась со счетом 5:3.
За команду хозяев голами отметились Андрей Степанов, Джастин Фонтейн, Шарль Ленгле, Марк-Андре Граньяни и Сергей Дрозд.
В составе рижского "Динамо" шайбы забросили Микс Индрашис, Увис Балинскис и Брэндон Макмиллан.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
"Динамо Мн" (Минск) — "Динамо Р" (Рига) — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
0:1 — Индрашис (Скворцов) — 00:27  1:1 — Степанов (Павлович, Ковыршин) — 00:53  1:2 — Балинскис (Макмиллан, Скворцов) — 02:48  2:2 — Фонтейн (Граньяни, Хауден) — 18:05 (5x4)
3:2 — Ленгле (Ковыршин, Степанов) — 23:56  4:2 — Граньяни (Фонтейн, Скилле) — 24:45  5:2 — Дрозд (Шинкевич, Граньяни) — 42:25  5:3 — Макмиллан (Индрашис) — 58:04 (5x4)
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