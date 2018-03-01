Шайба Задорова принесла «Колорадо» победу над «Калгари» 

"Колорадо Эвеланш" переиграл "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Нэтан Маккиннон, Никита Задоров, для которого эта шайба стала пятой в сезоне, Тайсон Бэрри, Мэттью Ньето и Данкан Сименс. У "Калгари" шайбы забросили Микаэль Баклунд и Михаэл Фролик.
Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланд" (Денвер) — "Калгари Флеймз" (Калгари) — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
0:1 — Баклунд — 14:19 (4x5),
0:2 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 22:41 1:2 — Маккиннон (Ландеског, Бэрри) — 28:24 (5x4),
2:2 — Задоров (Комо, Седерберг) — 29:32 3:2 — Бэрри (Рантанен, Маккиннон) — 32:41 (4x4),
4:2 — Ньето (Седерберг, Комо) — 38:42 5:2 — Сименс — 59:43 (en)