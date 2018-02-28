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СКА вернул Шипачева из ВХЛ
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СКА вернул Шипачева из ВХЛ 

LiveSport.Ru 28 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
СКА вернул нападающего Вадима Шипачева из ВХЛ, информирует официальный сайт петербургского клуба.
Олимпийский чемпион в составе сборной России был переведен в фарм-клуб накануне.
Это было сделано, чтобы освободить в составе место для молодых игроков на матч с «Йокеритом».
«Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ — его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Нева" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ», — говорится в сообщении на странице СКА в Twitter.
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