СКА вернул Шипачева из ВХЛ 

Олимпийский чемпион в составе сборной России был переведен в фарм-клуб накануне.

«Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ — его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Нева" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ», — говорится в сообщении на странице СКА в Twitter.

Это было сделано, чтобы освободить в составе место для молодых игроков на матч с «Йокеритом».