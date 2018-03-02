Российские хоккеисты рассказали о переломном моменте на ОИ

Российские хоккеисты рассказали о переломном моменте в финале на Олимпиаде

Российские хоккеисты Кирилл Капризов Сергей Андронов в эфире радиостанции «Европа Плюс» рассказали о переломном моменте в концовке основного времени финального матча с Германией на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По словам Капризова, когда россияне в конце третьего периода стали проигрывать со счетом 2:3 и получили удаление, наступила некая тишина.

«Не то, что отчаяние, а как бы… ты себе говоришь: Ну ладно, так, идем дальше. Наверное, в тот момент нельзя было давать себе слабины и вообще времени на мысли, отвлекаться ни на что было нельзя», — пояснил Андронов.

Он добавил, что в тот момент все осознавали ситуацию и «даже говорить не надо было ничего уже».

«Каждый понимал вообще уже, что либо сейчас, либо больше у кого-то никогда в жизни больше не будет момента», — рассказал Капризов.

Выступающие за московский ЦСКА игроки также рассказали о внутренней атмосфере российской сборной, которая на Олимпиаде в Корее была составлена только из хоккеистов столичного армейского клуба, СКА и магнитогорского «Металлурга».

«Приятно, что из нашего клуба, из ЦСКА, так много игроков», — признал Андронов, отметив политику руководства армейцев по возвращению своих воспитанников из НХЛ и работу владельца клуба, компании «Роснефть».

«"Роснефть" нам предоставляет очень хорошие условия, и отдыха, и подготовки. Игрок выходит на поле и полностью свою голову отдает тому, что он делает», — подчеркнул хоккеист.

Капризов в эфире «Спорт FM» заметил, что благодаря нефтяной компании за ЦСКА приходит болеть много людей.