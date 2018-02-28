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Путин поблагодарил хоккеистов за «незаконный» гимн
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Путин поблагодарил хоккеистов за «незаконное» исполнение гимна 

Деловая газета «Взгляд» 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поблагодарил хоккеистов российской сборной, выигравших Олимпиаду, за «отношение к стране и к делу».
«Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Спасибо вам за ваше отношение к стране, за отношение к делу, которому вы посвятили свою жизнь! Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы», — сказал Путин.
Видео с фрагментом речи президента опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Ранее в ходе награждения олимпийцев хоккеисты поблагодарили Путина за возможность проявить «русский характер».
Напомним, после победы российские хоккеисты, завоевавшие золото Олимпиады, во время церемонии награждения спели гимн России под музыку олимпийского гимна. Вместе с тем, до Игр МОК не разрешал российским спортсменам исполнять гимн, однако к ситуации с хоккеистами отнесся с пониманием.
Всего у российской сборной, которая была допущена в составе команды «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом без множества своих лидеров, в активе две золотые медали — в одиночном женском фигурном катании и в мужском хоккее. Также россияне выиграли шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
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