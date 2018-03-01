НХЛ. Клуб Тарасенко «Сент-Луис Блюз» прервал серию поражений

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыгран еще один матч очередного игрового дня. Клуб россиянина Владимира Тарасенко "Сент-Луис Блюз" обыграл на домашней арене соперников из "Детройт Рэд Уингз" со счетом 2:1. Сам Тарасенко результативными действиями не отметился.

Матч получился достаточно скучный, но с напряженной концовкой. В начале второго периода Апшолл вывел хозяев вперед и до 54-й минуты счет оставался неизменным. Затем Пьетранжело удвоил резульатт, но Атанасиу за 2 минуты до конца сократил разрыв и "красные крылья" пытались спасти игру, но уступили. "Музыканты" прервали серию из семи поражений подряд.