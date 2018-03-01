Ещё
«Амур» проиграл по буллитам «Адмиралу» в матче КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амур» проиграл по буллитам «Адмиралу» в матче КХЛ 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Хабаровский "Амур" на выезде со счетом 1:2 по буллитам уступил владивостокскому "Адмиралу" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбу забросил Михал Йордан (26-я минута). У "Адмирала" отличился Константин Глазачев (12). "Амур" выйдет в плей-офф КХЛ в случае, если омский "Авангард" не сумеет в основное время победить астанинский "Барыс". Встреча состоится позднее в четверг.
В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" поднялся на седьмое месте, набрав 88 очков. "Адмирал", в активе которого 63 очко, закончил чемпионат на 11-й позиции.
Первый раунд Кубка Гагарина начнется 3 марта.
ТАСС: последние новости
Период заявок для участия в выборах президента ФХР пройдет с 23 марта по 2 апреля ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение