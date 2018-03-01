«Амур» проиграл по буллитам «Адмиралу» в матче КХЛ

Хабаровский "Амур" на выезде со счетом 1:2 по буллитам уступил владивостокскому "Адмиралу" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбу забросил Михал Йордан (26-я минута). У "Адмирала" отличился Константин Глазачев (12). "Амур" выйдет в плей-офф КХЛ в случае, если омский "Авангард" не сумеет в основное время победить астанинский "Барыс". Встреча состоится позднее в четверг.

В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" поднялся на седьмое месте, набрав 88 очков. "Адмирал", в активе которого 63 очко, закончил чемпионат на 11-й позиции.

Первый раунд Кубка Гагарина начнется 3 марта.