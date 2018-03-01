Матчи 1-го раунда плей-офф КХЛ с СКА перенесены

Матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием санкт— петербургского СКА перенесены на день. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матчи 1/8 финала Кубка Гагарина с участием команд Западной конференции должны были пройти 3, 4, 6, 7 и, если понадобится, 9, 11 и 13 марта. После изменений встречи с участием СКА пройдут 4, 5, 7, 8, и, если понадобится, 10, 12 и 14 марта.
Ранее стало известно, что аналогичным образом были перенесены матчи первого раунда плей-офф с участием московского ЦСКА.
СКА выиграл Кубок континента, обеспечив себе первое место в регулярном чемпионат КХЛ. На счету команды 136 очков в 55 матчах.
В заключительном матче регулярного чемпионата 1 марта СКА на своем льду встретится с череповецкой "Северсталью".