Ещё
Матчи 1-го раунда плей-офф КХЛ с СКА перенесены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ с участием СКА перенесены 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием санкт— петербургского СКА перенесены на день. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матчи 1/8 финала Кубка Гагарина с участием команд Западной конференции должны были пройти 3, 4, 6, 7 и, если понадобится, 9, 11 и 13 марта. После изменений встречи с участием СКА пройдут 4, 5, 7, 8, и, если понадобится, 10, 12 и 14 марта.
Ранее стало известно, что аналогичным образом были перенесены матчи первого раунда плей-офф с участием московского ЦСКА.
СКА выиграл Кубок континента, обеспечив себе первое место в регулярном чемпионат КХЛ. На счету команды 136 очков в 55 матчах.
В заключительном матче регулярного чемпионата 1 марта СКА на своем льду встретится с череповецкой "Северсталью".
ТАСС: последние новости
Период заявок для участия в выборах президента ФХР пройдет с 23 марта по 2 апреля ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение