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Два ассиста Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
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Два ассиста Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Монреаль» 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" дома обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Сет Джонс, еще по одной шайбе забросили Ник Фолиньо, Бун Дженнер и Иэн Коул. У гостей авторами голов стали Брендан Галлахер и Джонатан Друен.
Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал две результативные передачи, но заработал "-1" за полезность.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Коламбус Блю Джекетс" (Коламбус) — "Монреаль Канадиенс" (Монреаль) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Галлахер (Питри) — 00:34,
1:1 — Фолиньо — 04:17,
2:1 — Джонс (Аткинсон, Панарин) — 07:51 (5x4),
3:1 — Джонс (Панарин, Веннберг) — 14:03 (5x4),
4:1 — Дженнер (Веннберг, Коул) — 22:34,
4:2 — Друен (Байрон) — 35:46,
5:2 — Коул (Веннберг) — 57:41
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