Более четырех миллионов человек посетило матчи КХЛ

Общее количество зрителей, посетивших матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, составило 4,712 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Регулярный чемпионат КХЛ завершился в четверг. Средняя посещаемость одного матча составила 6232 зрителя и выросла на 2% по сравнению с сезоном-2016/17.
Тройка нападающих уфимского "Салавата Юлаева" — Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен — стала самой результативной (учитывались шайбы, заброшенные при нахождении на льду всех трех хоккеистов) в регулярном чемпионате. На счету форвардов в общей сложности 42 шайбы. Самой результативной пятеркой стали игроки ярославского "Локомотива" — защитники Якуб Накладал и Стефан Кроннвалл, а также нападающие Брэндон Козун, Петри Контиола и Максим Тальбо, в активе которых 91 очко (33 шайбы + 58 результативных передач).
Лучшей парой защитников по показателю "плюс-минус" стали хоккеисты "Йокерита" Мэттью Гилрой и Томми Кивистё — оба по "+17".
Матчи за Кубок Гагарина стартуют 3 марта.