Более четырех миллионов человек посетило матчи КХЛ

Более четырех миллионов человек посетило матчи регулярного чемпионата КХЛ

Общее количество зрителей, посетивших матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, составило 4,712 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился в четверг. Средняя посещаемость одного матча составила 6232 зрителя и выросла на 2% по сравнению с сезоном-2016/17.

Лучшей парой защитников по показателю "плюс-минус" стали хоккеисты "Йокерита" Мэттью Гилрой и Томми Кивистё — оба по "+17".

Матчи за Кубок Гагарина стартуют 3 марта.