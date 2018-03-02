Пойманную на допинге хоккеистку простили

Хоккеистка из Северной Кореи Ким Унь Янг избежала дисквалификации после обнаружения в ее допинг-пробе гидрохлортиазида. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Положительная допинг-проба была взята у хоккеистки во время Олимпийских игр в Пхенчхане, где объединенная сборная Южной и Северной Корей заняла последнее, восьмое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что содержание гидрохлортиазида можно считать незначительным, а кроме того, имело место загрязнение пробирки. Остальные допинг-пробы Ким Унь Янг оказались чистыми.