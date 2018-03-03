Ещё
Кучеров и Малкин претендуют на приз НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона НХЛ 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занимает первое место в рейтинге претендентов на "Харт Трофи" (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона — "Газета.Ru"), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам трех четвертей сезона Кучеров имеет 77 очков в голосовании, которое проводилось среди 19 обозревателей НХЛ. В текущем сезоне он забросил 33 шайбы и отдал 49 результативных передач в 63 матчах.
Вторым в рейтинге идет форвард "Бостон Брюинз" Патрис Бержерон. Тройку лидеров замыкает еще один российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Он в 61 матче забросил 36 шайб и отдал 42 передачи.
Среди остальных россиян в рейтинге расположились Александр Овекин из "Вашингтон Кэпиталз" (7), форвад "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко (15) и голкипер "Тампы" Андрей Василевский (17).
Ранее сообщалось, что Кучеров пропустил второй матч подряд в регулярном сезоне НХЛ из-за травмы.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение