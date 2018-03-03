Кучеров и Малкин претендуют на приз НХЛ

Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занимает первое место в рейтинге претендентов на "Харт Трофи" (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона — "Газета.Ru" ), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам трех четвертей сезона Кучеров имеет 77 очков в голосовании, которое проводилось среди 19 обозревателей НХЛ. В текущем сезоне он забросил 33 шайбы и отдал 49 результативных передач в 63 матчах.

Вторым в рейтинге идет форвард "Бостон Брюинз" Патрис Бержерон . Тройку лидеров замыкает еще один российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин . Он в 61 матче забросил 36 шайб и отдал 42 передачи.

Ранее сообщалось, что Кучеров пропустил второй матч подряд в регулярном сезоне НХЛ из-за травмы.