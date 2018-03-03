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Голкиперу порезали горло коньком в матче МХЛ
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Казахстанскому хоккеисту порезали горло коньком во время матча 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Twitter
Вратарю астанинской команды "Снежные Барсы" Вилену Прокофьеву порезали горло во время матча МХЛ против "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска.
В концовке матча при столкновении с соперником на пятачке защитник российской команды Дмитрий Юшкевич ногой задел голкипера и попал коньком в незащищенную область.
После игры наставник главный тренер "Снежных Барсов" Сергей Старыгин заявил о том, что порез был неглубоким, доктор "зашил игрока" и "все будет нормально".
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