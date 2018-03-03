Голкиперу порезали горло коньком в матче МХЛ

Вратарю астанинской команды "Снежные Барсы" Вилену Прокофьеву порезали горло во время матча МХЛ против "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска.
😮😮😮Сегодня в матче между "Мамонтами Югры" и "Снежными Барсами" Дмитрий Юшкевич порезал коньком горло вратарю астанинской команды Вилену Прокофьеву. К счастью, порез оказался не глубоким pic.twitter.com/LuAHZA6rw8— МХЛ — Лига сильных! (@MHL_rus) 2 марта 2018 г.
В концовке матча при столкновении с соперником на пятачке защитник российской команды Дмитрий Юшкевич ногой задел голкипера и попал коньком в незащищенную область.
После игры наставник главный тренер "Снежных Барсов" Сергей Старыгин заявил о том, что порез был неглубоким, доктор "зашил игрока" и "все будет нормально".