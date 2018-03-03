Голкиперу порезали горло коньком в матче МХЛ

😮😮😮Сегодня в матче между "Мамонтами Югры" и "Снежными Барсами" Дмитрий Юшкевич порезал коньком горло вратарю астанинской команды Вилену Прокофьеву. К счастью, порез оказался не глубоким pic.twitter.com/LuAHZA6rw8— МХЛ — Лига сильных! (@MHL_rus) 2 марта 2018 г.