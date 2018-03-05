Хоккей предложили сделать летним видом спорта

Хоккей предложили включить в летнюю Олимпиаду

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн предложил включить хоккей в программу летних Олимпийских игр, чтобы игроки НХЛ могли участвовать в турнире, не прерывая свой сезон. Об этом сообщает Sportsnet.

«Необходимо обсудить это с хоккеистами, но, думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать», — сказал он. Беттмэн подчеркнул, что хоккей дебютировал именно на летних ОИ в 1920 году.

«Сейчас у нас все хорошо. И я считаю, что большинство наших клубов чувствуют то же самое. И отзывы, которые мы получаем от поклонников, такие же», — заключил он. Комиссар НХЛ подчеркнул, что регулярный сезон (когда каждая команда лиги играет 82 матча) — это «неотразимое, захватывающее и непредсказуемое» зрелище.

На Олимпиаде-2018 золотые медали хоккейного турнира завоевали российские хоккеисты. В финале они обыграли команду Германии со счетом 4:3. Российская команда не получала олимпийского «золота» с 1992 года. Спортивные эксперты говорили, что на исход турнира повлияло, среди прочего, отсутствие игроков НХЛ, объединяющей хоккейные клубы США и Канады.

НХЛ не отпустила своих игроков на Игры-2018, заявив, что календарь лиги составлен без учета олимпийской паузы. В НХЛ подчеркнули, что «были открыты для предложений всех сторон», в том числе Международного олимпийского комитета, и готовы были пересмотреть свою позицию, но «диалога так и не случилось».