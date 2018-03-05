Ещё
Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России 

Говорит Москва 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сколько денег вложил хоккеист и какую долю в компании он получил — неизвестно. Об инвестициях спортсмена «Ведомостям» стало известно от его агента Дэвида Абрутина. Он говорит, что для Овечкина это долгосрочная история. Нет никаких договорённостей о сроках выхода хоккеиста из бизнеса.
В минувшем году спортсмен стал лицом бренда Papa John’s в России. По оценке журнала Forbes, в 2017-м Александр Овечкин заработал 14,5 миллионов долларов. Российский хоккеист находится на четвёртом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Говорит Москва: последние новости
Владислав Третьяк собрался участвовать в выборах президента ФХР Александр Овечкин забил шестисотую шайбу в НХЛ Футболиста Александра Кокорина прооперируют из-за травмы колена
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение