Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s

Сколько денег вложил хоккеист и какую долю в компании он получил — неизвестно. Об инвестициях спортсмена «Ведомостям» стало известно от его агента Дэвида Абрутина. Он говорит, что для Овечкина это долгосрочная история. Нет никаких договорённостей о сроках выхода хоккеиста из бизнеса.
В минувшем году спортсмен стал лицом бренда Papa John’s в России. По оценке журнала Forbes, в 2017-м Александр Овечкин заработал 14,5 миллионов долларов. Российский хоккеист находится на четвёртом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.