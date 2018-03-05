Захарчук дисквалифицирован на пять матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча 1/8 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и "Торпедо" (2:1). Как сообщает официальный сайт лиги, по итогам встречи защитник "Торпедо" Степан Захарчук дисквалифицирован на три матча за удар плечом в голову игрока обороны "Локомотива" Павла Коледова . Захарчук также будет подвергнут денежному штрафу.

При этом отмечается, что если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительно два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Поэтому суммарный срок дисквалификации Захарчука составит пять игр.