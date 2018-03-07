ХК «Адмирал» погасит долги перед ушедшими игроками до середины марта

Долги по выплате компенсаций бывшим игрокам "Адмирала", покинувшим хоккейный клуб в последнее трансферное окно, будут погашены к 15 марта. Об этом ТАСС рассказал глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко

"Новое руководство, которое сейчас пришло в "Адмирал", делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Мы разговаривали с ними несколько дней назад — долги вплоть до 1 февраля были погашены. Игроки, которые ушли из клуба, начали получать частичные выплаты компенсаций. Окончательно погасить задолженности рассчитывают до 15 марта", — сообщил Коваленко. Ранее стало известно, что "Адмирал" погасил долги перед действующими хоккеистами команды и выплатил им зарплату за январь.

До закрытие зимнего трансферного окна 27 декабря клуб покинули покинули восемь игроков, включая лидеров команды по набранным очкам среди нападающих Владимира Ткачева и среди защитников Джонатана Блума, что было связано с задержками заработной платы. Хоккеистам был присвоен статус неограниченно свободных агентов.

"Адмиралу" в этом сезоне не удалось пробиться в плей— офф. Команда закончила свое выступление на 11-м месте в Восточной конференции.