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«Амур» сократил счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
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«Амур» сократил счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Хабаровский "Амур" дома одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Амура" дубль оформил Вячеслав Литовченко (40-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Владислав Ушенин (16) и Вячеслав Ушенин (59). У гостей отличился Владимир Ткачев (5).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса".
"Амур" второй раз в истории играет в плей-офф КХЛ. Впервые хабаровский клуб принял участие в матчах на вылет в сезоне-2011/12. Тогда "Амур" в первом раунде проиграл омскому "Авангарду" со счетом 0-4, не сумев одержать ни одной победы в серии.
Четвертый матч будет сыгран 8 марта в Хабаровске. Начало встречи — 10:00 мск.
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