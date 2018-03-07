«Амур» сократил счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Хабаровский "Амур" дома одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса".

"Амур" второй раз в истории играет в плей-офф КХЛ. Впервые хабаровский клуб принял участие в матчах на вылет в сезоне-2011/12. Тогда "Амур" в первом раунде проиграл омскому "Авангарду" со счетом 0-4, не сумев одержать ни одной победы в серии.

Четвертый матч будет сыгран 8 марта в Хабаровске. Начало встречи — 10:00 мск.