«СКА-Нефтяник» вышел в 1/2 чемпионата России

Хабаровский "СКА-Нефтяник" на своем льду обыграл новосибирский "Сибсельмаш" со счетом 13:7 во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в полуфинал турнира.
В составе "СКА-Нефтяника" три хоккеиста оформили хет-трик — Янис Бефус, Артем Бондаренко и Денис Лапшин. Дубль на счету Александра Антипова, также голами отметились Юрий Шардаков и Максим Ишкельдин. В составе "Сибсельмаша" хет— трик на свой счет записал Рауан Исалиев, по два гола забили Артем Вшивков и Евгений Маврин.
Ранее в первом матче "СКА-Нефтяник" одержал победу на выезде со счетом 10:7. Таким образом, в противостоянии до двух побед счет стал 2-0 в пользу хабаровского клуба.
В полуфинале "СКА-Нефтяник" встретится с победителем четвертьфинала, в котором играют иркутская "Байкал-Энергия" и "Уральский Трубник" из Первоуральска. Ранее в четверг "Уральский Трубник" на выезде обыграл "Байкал-Энергию" со счетом 3:2 и сравнял счет в серии — 1-1. Решающий, третий матч пройдет в Иркутске 9 марта.
Другим полуфиналистом чемпионата России уже стал красноярский "Енисей", который обыграл московское "Динамо" со счетом 5:1 и одержал победу в четвертьфинальной серии со счетом 2-0. В полуфинале "Енисей" сыграет с победителем противостояния между кемеровским "Кузбассом" и ульяновской "Волгой". Ранее "Кузбасс" обыграл "Волгу" со счетом 7:3 и сравнял счет в серии — 1-1, третий матч будет сыгран 9 марта в Кемерово.