«СКА-Нефтяник» вышел в 1/2 чемпионата России

«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв «Сибсельмаш»

Хабаровский "СКА-Нефтяник" на своем льду обыграл новосибирский "Сибсельмаш" со счетом 13:7 во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в полуфинал турнира.

Ранее в первом матче "СКА-Нефтяник" одержал победу на выезде со счетом 10:7. Таким образом, в противостоянии до двух побед счет стал 2-0 в пользу хабаровского клуба.

В полуфинале "СКА-Нефтяник" встретится с победителем четвертьфинала, в котором играют иркутская "Байкал-Энергия" и "Уральский Трубник" из Первоуральска. Ранее в четверг "Уральский Трубник" на выезде обыграл "Байкал-Энергию" со счетом 3:2 и сравнял счет в серии — 1-1. Решающий, третий матч пройдет в Иркутске 9 марта.

Другим полуфиналистом чемпионата России уже стал красноярский "Енисей", который обыграл московское "Динамо" со счетом 5:1 и одержал победу в четвертьфинальной серии со счетом 2-0. В полуфинале "Енисей" сыграет с победителем противостояния между кемеровским "Кузбассом" и ульяновской "Волгой". Ранее "Кузбасс" обыграл "Волгу" со счетом 7:3 и сравнял счет в серии — 1-1, третий матч будет сыгран 9 марта в Кемерово.