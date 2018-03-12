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Александр Шинин: «Трактору» без разницы, с кем играть во втором раунде и кого обыгрывать
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Александр Шинин: «Трактору» без разницы, с кем играть во втором раунде и кого обыгрывать 

Советский спорт 12 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
«Это плей-офф, и здесь легко не бывает. Каждый матч у нас был напряженный. Ребята у нас все молодцы! Спасибо большое болельщикам, очень здорово поддерживали. Мне за последний день написало полгорода, даже люди, с которыми я уже давно не общаюсь. Еще раз всем спасибо! Счет 4-1 действительно кажется легким, но это не так. Серия получилась напряженной, и мы потратили много сил, получили много травм… Повторюсь, это плей-офф. Здесь все отдаются на 100%. Команда — просто молодчики!
»Нефтехимик» оставил достаточно следов! Нормально. Сейчас все со льдом сидят. Каждая победа делает нас сильнее. Да мы и так сильные! Есть ли какие-то предпочтения по сопернику во втором раунде плей-офф? Нам без разницы, с кем играть и кого обыгрывать», — приводятся слова Шинина на официальном сайте клуба.
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