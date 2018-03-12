Александр Шинин: «Трактору» без разницы, с кем играть во втором раунде и кого обыгрывать

«Это плей-офф, и здесь легко не бывает. Каждый матч у нас был напряженный. Ребята у нас все молодцы! Спасибо большое болельщикам, очень здорово поддерживали. Мне за последний день написало полгорода, даже люди, с которыми я уже давно не общаюсь. Еще раз всем спасибо! Счет 4-1 действительно кажется легким, но это не так. Серия получилась напряженной, и мы потратили много сил, получили много травм… Повторюсь, это плей-офф. Здесь все отдаются на 100%. Команда — просто молодчики!