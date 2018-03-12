«Металлург» опередил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф 

«Металлург» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в шестом матче серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 3:1. Команда одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла во второй раунд.
В команде хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. Единственную заброшенную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил Егор Миловзоров.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 6-й матч
Металлург Мг (Магнитогорск) — Автомобилист (Екатеринбург) — 3: 1 1:0 — Евгений Тимкин — 23:19 (5x5)
2:0 — Сергей Мозякин — 23:19 2:1 — Егор Миловзоров — 30:48 3:1 — Оскар Осала — 59:28