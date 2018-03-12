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«Металлург» опередил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф
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«Металлург» опередил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
«Металлург» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в шестом матче серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 3:1. Команда одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла во второй раунд.
В команде хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. Единственную заброшенную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил Егор Миловзоров.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 6-й матч
Металлург Мг (Магнитогорск) — Автомобилист (Екатеринбург) — 3: 1  1:0 — Евгений Тимкин — 23:19 (5x5)
2:0 — Сергей Мозякин — 23:19  2:1 — Егор Миловзоров — 30:48  3:1 — Оскар Осала — 59:28
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