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Передача Орлова помогла «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»
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Передача Орлова помогла «Вашингтону» победить «Сан-Хосе» 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
В матче отметились Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер.
Российский защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.
"Кэпс" прервали серию из двух поражений.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 0:1 — Бекстрем (Коннолли, Карлсон) — 38:320:2 — Эллер (Орлов, Нисканен) — 58:11 (en)
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