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Дадонов помог «Флориде» победить «Монреаль»
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Два очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Монреаль» в матче НХЛ 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: AP Photo/Chris O'Meara
"Флорида" одержала победу над "Монреалем" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Джонатан Юбердо (17-я минута), Ник Бьюгстад (22), Майкл Хэйли (23), Евгений Дадонов (42) и Винсент Трочек (55).
Дадонов в пятом матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 51 (21+30) очко в 57 матчах сезона. 22-летний российский защитник "Монреаля" Ринат Валиев не смог завершить встречу из-за травмы нижней части тела.
"Тампа" дома победила "Рейнджерс" со счетом 5:3. Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 27 бросков, эта победа стала для него 40-й в сезоне (больше всех в лиге), тем самым он повторил рекорд франшизы, установленный в сезоне-2014/15 Беном Бишопом. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился в матче двумя результативными передачами, форвард Никита Кучеров — одной, упрочив лидерство в бомбардирской гонке (87 очков).
В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" (98 очков) лидирует, "Флорида" (73) занимает девятое место, "Рейнджерс" (66) — 12-е, "Монреаль" (61) — 14-е.
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