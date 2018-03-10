Стало известно об антидопинговых нарушениях в НХЛ

Генеральный менеджер «Йокерита» рассказал об антидопинговых нарушениях в НХЛ

"В НХЛ есть случаи допинговых нарушений. Тесты всегда проводились и будут проводиться, однако результаты держатся в секрете", — приводит слова Курри is.fi. Генеральный менеджер финского клуба "Йокерит" Яри Курри заявил, что в Национальной хоккейной лиге постоянно происходят нарушения антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт"

"Сейчас игроки в НХЛ стали умнее", — отметил Курри. По его словам, НХЛ разглашает только те случаи нарушений, когда игрока наказывают.

Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Пхенчхане было сдано более трех тысяч допинг-проб.