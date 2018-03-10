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Стало известно об антидопинговых нарушениях в НХЛ
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Генеральный менеджер «Йокерита» рассказал об антидопинговых нарушениях в НХЛ 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Reuters
Генеральный менеджер финского клуба "Йокерит" Яри Курри заявил, что в Национальной хоккейной лиге постоянно происходят нарушения антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
"В НХЛ есть случаи допинговых нарушений. Тесты всегда проводились и будут проводиться, однако результаты держатся в секрете", — приводит слова Курри is.fi.
По его словам, НХЛ разглашает только те случаи нарушений, когда игрока наказывают.
"Сейчас игроки в НХЛ стали умнее", — отметил Курри.
Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Пхенчхане было сдано более трех тысяч допинг-проб.
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