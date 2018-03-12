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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Бостон» в НХЛ
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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Бостон» в НХЛ 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Артем Анисимов, забросивший свою 20-ю шайбу в сезоне, Патрик Кэйн и Брент Сибрук. У «Бостона» отличился Здено Хара.
Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 36 из 39 бросков.
"Чикаго" прервал двухматчевую серию поражений.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
1:0 — Анисимов (Тэйвз, Густафссон) — 07:26 (5x4),
1:1 — Хара (Крейчи, Дебраск) — 50:57  2:1 — Кейн (Густафссон, Тэйвз) — 56:44 (5x4),
3:1 — Сибрук (Тэйвз, Кейн) — 58:55
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