Ещё
В НХЛ верят, что игроки смогут выступить на ОИ-2022
Далее:
Читайте также:
Ещё

В НХЛ считают, что у игроков лиги ещё есть шансы выступить на ОИ-2022 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: Reuters
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение о шансах игроков лиги принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, который пройдут в китайском Пекине.
«Могу сказать, что шансы есть. У нас ещё есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае», — приводит слова Дэйли пресс-служба лиги.
Игроки НХЛ не смогли принять участие в завершившихся в южнокорейском Пхёнчхане Играх-2018 после того как руководство лиги приняло решение не приостанавливать чемпионат на время Олимпиады, и запретила клубам в индивидуальном порядке отпусках хоккеистов в Южную Корею.
Зимние Игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что японская порнозвезда намерена принять участие в ОИ-2022.
RT на русском: последние новости
СКА разгромил «Локомотив» в первом матче полуфинала КХЛ Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР ЦСКА крупно победил «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение