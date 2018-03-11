В НХЛ верят, что игроки смогут выступить на ОИ-2022

В НХЛ считают, что у игроков лиги ещё есть шансы выступить на ОИ-2022

«Могу сказать, что шансы есть. У нас ещё есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае», — приводит слова Дэйли пресс-служба лиги. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение о шансах игроков лиги принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, который пройдут в китайском Пекине.

Игроки НХЛ не смогли принять участие в завершившихся в южнокорейском Пхёнчхане Играх-2018 после того как руководство лиги приняло решение не приостанавливать чемпионат на время Олимпиады, и запретила клубам в индивидуальном порядке отпусках хоккеистов в Южную Корею.

Зимние Игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что японская порнозвезда намерена принять участие в ОИ-2022.