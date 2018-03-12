Малкин вошел в пятерку лучших российских бомбардиров НХЛ

Форвард "Питтсбурга Пигнгвинз" Евгений Малкин вышел на пятое место в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ за все время, сообщает "Советский спорт".
Достигнуть такого результата игроку помогли гол и результативная передача в матче с "Далласом" (3:1).
Теперь в активе 31-летнего россиянина стало 919 очков (367 шайб + 552 передачи). Малкин обошел Павла Дацюка, у которого на один балл меньше (314+604).
Также в пятерке рейтинга Сергей Федоров (1179 очков), Александр Овечкин (1107), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).