Малкин вошел в пятерку лучших российских бомбардиров НХЛ

Малкин вошел в пятерку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Достигнуть такого результата игроку помогли гол и результативная передача в матче с "Далласом" (3:1).

Теперь в активе 31-летнего россиянина стало 919 очков (367 шайб + 552 передачи). Малкин обошел Павла Дацюка, у которого на один балл меньше (314+604).