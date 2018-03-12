Отразивший 50 бросков голкипер стал первой звездой дня в НХЛ 

Финский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Кристофер Гибсон был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает ТАСС.
В матче с «Калгари» на выезде голкипер отразил рекордные для себя 50 бросков из 52. Это помогло его команде победить со счетом 5:2.
Второй звездой дня стал канадский форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз. Третьей — канадский вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер.
Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга Пигнгвинз» Евгений Малкин вышел на пятое место в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ за все время.