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Александр Кожевников: «К идее сокращения КХЛ надо вернуться через год»
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Александр Кожевников: «К идее сокращения КХЛ надо вернуться через год» 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил отложить идею с сокращением КХЛ до следующего сезона. По его мнению, постолимпийский чемпионат не требует реформ.
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
— Все клубы, работающие на национальный хоккей, на сборные, надо однозначно оставлять, тут двух мнений быть не может, — передает Russia-Hockey.ru слова Кожевникова. — Но при этом угроза о сокращении КХЛ мне нравится в роли своеобразной дубины, которая заставляет клубы шевелиться. Так что, думаю, с учетом победы на Олимпиады нам нужно провести спокойный сезон, без революций. А через год, может быть, к идее вернуться.
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